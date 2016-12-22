Кабмин разрешил больным ВИЧ и гепатитом C усыновлять детей

Правительство одобрило законопроект о разрешении больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Теперь законопроект внесут в Госдуму.

Законопроект разработало Минпросвещения во исполнение постановления Конституционного суда (КС), вынесенного летом 2018 года. По действующему сейчас законодательству, если у гражданина обнаружено заболевание из составленного правительством перечня, он не может усыновить ребенка.

Однако КС решил, что исключения могут быть сделаны, если ребенок уже долгое время проживает с усыновителем или опекуном, «а также с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств».

1 декабря проект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.



