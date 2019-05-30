В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья. Об этом говорится в заявлении WikiLeaks в Twitter.

В организации отметили, что здоровье Ассанжа значительно ухудшилось после семи лет, проведенных в посольстве Эквадора. В заявлении добавляется, что условия были «несовместимы с основными человеческими правами».

«На протяжении семи недель в Белмарше его здоровье продолжило ухудшаться, и он существенно потерял вес. Решение тюремной администрации перевести его в больничное отделение говорит само за себя», — сказали в WikiLeaks.

В организации также осудили отказ шведского суда отложить заседание по делу Ассанжа, назначенное на 3 июня, в связи с состоянием его здоровья. Адвокат Пер Самуэльсон рассказал, что его состояние было таким, что с Ассанжем было невозможно вести нормальный разговор.