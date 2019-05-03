Эксперты ООН сочли приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям назвала наказание основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которого суд в Лондоне приговорил к тюремному заключению на 50 недель, несоразмерным совершенному им преступлению. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Управления верховного комиссара по правам человека.

«Рабочая группа глубоко обеспокоена развитием ситуации <…>», — говорится в заявлении. Правозащитники отметили, что считают нарушение условий освобождения под залог незначительным проступком.

Как считают эксперты, задержание Ассанжа и последующее освобождение под залог в Великобритании были связаны с делом, открытым в 2010 году в Швеции, по которому в отношении основателя WikiLeaks не выдвинуто обвинений. Также группа напоминает, что расследование по нему было прекращено в 2017 году. Правозащитники ООН выразили сожаление, что правительство Великобритании «способствовало произвольному лишению свободы Ассанжа».

Кроме того, в рабочей группе выразили обеспокоенность тем, что Ассанж с 11 апреля содержится в тюрьме Белмарш, «так, если бы он был осужден за тяжкое уголовное преступление».