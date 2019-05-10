Лидеры церкви Украины вступили в конфликт из-за Киевского патриархата

Экс-глава Киевского патриархата Филарет и глава признанной Константинополем Православной церкви Украины Епифаний вступили в конфликт. Филарет намерен воссоздать Киевский патриархат и собирает с этой целью митрополитов новой церкви

Митрополит Епифаний (Фото: Пресс-служба Православной церкви Украины)

Бывший патриарх упраздненного Киевского патриархата Филарет намерен восстановить свою церковь вопреки планам лидера новой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на заявления церковных лидеров.

Как пишет ТСН, почти все епископы ПЦУ получили приглашения на встречу от патриарха Филарета. Приглашения были направлены на официальных бланках Киевского патриархата, который был распущен еще в декабре ради создания новой церкви. В документе Филарет приглашает архиереев провести «братскую беседу». По данным ТСН, речь на ней должна идти о восстановлении Киевского патриархата под руководством Филарета.

В интервью ТСН Филарет подтвердил, что не считает Киевский патриархат распущенным. «Ликвидировать Киевский патриархат может только тот, кто его создал», — сказал он.

Епифаний в разговоре с ТСН признал, что у него есть конфликт с Филаретом. На «братскую беседу» Филарет его не позвал. «Говорить сейчас о каком-то возвращении неуместно. Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще много сделать для того, чтобы эта церковь была признана со стороны других поместных православных церквей. Если мы возвращаемся в прошлое — автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию, это возвращение к тому состоянию, в котором мы находились до 11 октября, до соответствующих решений со стороны Константинопольского патриархата», — заявил митрополит.

В апреле Филарет подчеркивал, что недоволен тем, что новой украинской церкви присвоен статус митрополии. «ПЦУ официально признана Вселенским патриархом. Но в Украине существует Киевский патриархат. Потому что мы не удовлетворены статусом митрополии. Мы более 25 лет существуем как патриархат. И народ избирал патриархов. Я — третий патриарх. А до меня были патриарх Владимир, патриарх Мстислав», — говорил он.