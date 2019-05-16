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Раскол церкви ,  
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ПЦУ ответила на слова патриарха Филарета о расколе
В созданной путем объединения неканонических украинских церквей ПЦУ напомнили, что УПЦ КП прекратила существование в 2018 году, и упрекнули Филарета в выдвижении требований, принятие которых ведет к разрушению единства церкви
Патриарх Филарет (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

В ответ на заявления бывшего главы Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета о церковном расколе руководство созданной в 2018 году единой поместной Православной церкви Украины (ПЦУ) напомнило, что УПЦ КП по собственной воле прекратила существование.

«Утром 15 декабря 2018 по решению собственного поместного собора УПЦ КП прекратила свою отдельную деятельность, а вся ее полнота вошла в состав Православной церкви Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПЦУ.

В ПЦУ напомнили, что 30 января 2019 года ее Киевская митрополия была зарегистрирована Министерством юстиции Украины, а приказы о регистрации устава Киевской патриархии УПЦ КП и устава об управлении УПЦ КП были отменены.

9 мая 2019 года Филарет в интервью ТСН заявил, что не считает Киевский патриархат распущенным. «Ликвидировать Киевский патриархат может только тот, кто его создал», — сказал он. Позднее патриарх объявил о разделении в единой украинской церкви, объяснив его нарушением договоренности о том, что он будет продолжать управлять церковными делами, а избранный митрополитом ПЦУ Епифаний должен будет лишь представлять церковь в православном мире и помогать патриарху.

«Эта договоренность нарушена и не выполняется на деле. Поэтому в церкви возникло разделение», — подчеркнул патриарх.

В ПЦУ в ответ заявили о попытках вмешательства в церковные дела внешних сил, которые пытаются разрушить единство единой поместной церкви.

«Цель этих сил формально была озвучена через заявления Московского патриархата о необходимости «отзыва Томоса» и «решения украинского вопроса на всеправославном уровне». Поэтому различными способами, через разных лиц и силы, происходит попытка как можно больше дискредитировать всех лиц и учреждения, которые причастны к Объединительному собору и получению томоса об автокефалии, включая и патриарха Филарета», — говорится в сообщении ПЦУ.

Самого Филарета оппоненты упрекнули в выдвижении к Епифанию требований, принятие которых «ведет к разрушению единства церкви». К числу таких требований в ПЦУ отнесли выдвинутое Филаретом условие, чтобы при совместном с ним богослужении Епифаний, вопреки канонам, стоял сбоку, как «будто он на самом деле не является предстоятелем» единой церкви.

«Как предстоятель церкви митрополит не имеет права, даже из большого уважения, нарушать определенные нормы, ведь это было бы публичной демонстрацией того, что на самом деле решение Объединительного собора не имеет значения, что сразу ведет к разрушению единства церкви», — говорится в сообщении ПЦУ.

В нем также подчеркивается, что отсутствие литургического сослужения с Филаретом духовно огорчает митрополита.

В русской православной церкви Филарета считают раскольником: с 1991 года он выступал за предоставление Украинской православной церкви автокефалии, а в 1992-м покинул РПЦ и организовал УПЦ Киевского патриархата. 15 декабря 2018 года эта церковь вошла в состав ПЦУ, предстоятелем которой стал митрополит Епифаний. В начале ноября стало известно, что патриарх Филарет написал константинопольскому патриарху Варфоломею, что готов отказаться от руководства церковью после обретения автокефалии, а взамен себя назначить патриаршего наместника митрополита Епифания. После этого ему оставили титул почетного патриарха Киевского и всей Украины-Руси и руководство Киевской епархией в составе ПЦУ.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Филарет, Украинская православная церковь, Украина
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