ПЦУ ответила на слова патриарха Филарета о расколе

В созданной путем объединения неканонических украинских церквей ПЦУ напомнили, что УПЦ КП прекратила существование в 2018 году, и упрекнули Филарета в выдвижении требований, принятие которых ведет к разрушению единства церкви

Патриарх Филарет (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

В ответ на заявления бывшего главы Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета о церковном расколе руководство созданной в 2018 году единой поместной Православной церкви Украины (ПЦУ) напомнило, что УПЦ КП по собственной воле прекратила существование.

«Утром 15 декабря 2018 по решению собственного поместного собора УПЦ КП прекратила свою отдельную деятельность, а вся ее полнота вошла в состав Православной церкви Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПЦУ.

В ПЦУ напомнили, что 30 января 2019 года ее Киевская митрополия была зарегистрирована Министерством юстиции Украины, а приказы о регистрации устава Киевской патриархии УПЦ КП и устава об управлении УПЦ КП были отменены.

9 мая 2019 года Филарет в интервью ТСН заявил, что не считает Киевский патриархат распущенным. «Ликвидировать Киевский патриархат может только тот, кто его создал», — сказал он. Позднее патриарх объявил о разделении в единой украинской церкви, объяснив его нарушением договоренности о том, что он будет продолжать управлять церковными делами, а избранный митрополитом ПЦУ Епифаний должен будет лишь представлять церковь в православном мире и помогать патриарху.

«Эта договоренность нарушена и не выполняется на деле. Поэтому в церкви возникло разделение», — подчеркнул патриарх.