Фонд защиты национальных ценностей перечислил ₽5 млн в поддержку Бутиной

Фонд защиты национальных ценностей перечислил 5 млн руб. в поддержку Марии Бутиной, которая сейчас находится в тюрьме в США по подозрению в шпионаже. Об этом сообщается на сайте организации. Всего для помощи россиянке необходимо собрать 43 млн руб.

Деньги поступили на счет Фонда Марии Бутиной, организованного ее защитой. Уточняется, что это первый транш и в ближайшее время будут еще перечислены деньги. Как указано на сайте, финансовая поддержка позволит начать процедуру апелляции и улучшит условия содержания Бутиной в тюрьме.

Россиянку задержали в США в июле 2018 года. Ее обвинили в сговоре с целью работы иностранным агентом без лицензии, а также в работе иноагентом с 2015 года. Бутиной грозило до десяти лет лишения свободы.

В декабре прошлого года она пошла на сделку со следствием. В мае 2019 года Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы в США, после чего ее экстрадируют в Россию. Такое решение российский МИД назвал «позорным пятном» на американской судебной системе. Бутина подала апелляцию 15 мая.

