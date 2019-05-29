В Саратовской области задержали ударившего топором школьницу подростка

Правоохранительные органы задержали подростка, ударившего топором по голове школьницу в Саратовской области. Об этом «РИА Новости» рассказали в региональном министерстве образования.

«Подозреваемый в преступлении мальчик найден, с ним работают правоохранительные органы. Все обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются», — сообщил представитель министерства.

Подросток напал на ученицу школы №4 поселка Большевик города Вольска в Саратовской области 28 мая. Перед нападением он кинул два коктейля Молотова в класс, но возгорания не произошло. До происшествия он записал видеообращение, в котором сообщил о задуманном, и еще одно после нападения.

Подросток скрылся с места преступления. СК завел дело по ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом).