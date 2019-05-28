В Саратовской области подросток ударил ученицу топором

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,62 +0,16 EUR Бирж. 72,27 +0,16 Brent 70,26 +0,72% USD Нал. 65,00 64,19 EUR Нал. 72,75 71,83 USD ЦБ 64,54 +0,08 EUR ЦБ 72,17 -0,02 EUR/USD 1,1184 -0,0007 BTC/USD Бирж. 8 703,80 -91,80 IMOEX 2 634,77 +0,07% RTSI 1 284,42 -0,29% DJIA 25 585,69 +0,37% Nasdaq 7 637,01 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Евро/Рубль ₽75,32 (+4,22%) прогноз Альпари к 01.07.19 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+15,52%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Евро/Рубль ₽75,32 (+4,22%) прогноз Альпари к 01.07.19 Купить
Exxon Mobil $86,5 (+15,52%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 64,54 (+0,08) Quote, 13:02
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 72,17 (-0,02) Quote, 13:02
Аксенов отреагировал на планы Киева сменить статус Керченского пролива Политика, 13:31 ЦБ отлакирует треть сторублевых купюр Финансы, 13:28 90% жертвователей совершают благотворительный взнос с помощью #надобро Партнерский материал, 13:27 Экс-футболиста «Реала» и других игроков задержали за договорные матчи Спорт, 13:24 Балкон жилого дома обрушился в центре Москвы Общество, 13:20 Почему биткоин может подорожать до $30 тыс. в ближайшие полгода Крипто, 13:18 Рогозин увидел в долгах Центра Хруничева угрозу национальной безопасности Политика, 13:16 Парламент Абхазии перенес дату выборов президента Политика, 13:15 Малис ушел с поста главы объединенной компании «Связной» — «Евросеть» Бизнес, 13:14 Климатолог РАН предупредил москвичей о возможных торнадо и смерчах Общество, 13:12 Обновленная Skoda Superb: первое знакомство Авто, 13:09 Дирижер Спиваков стал самым богатым худруком России Общество, 13:04 Куда инвестируют предприниматели, добившиеся успеха РБК и Сбербанк Первый, 12:56 В Саратовской области подросток ударил ученицу топором Общество, 12:45
Общество ,  
0 
В Саратовской области подросток ударил ученицу топором
СМИ сообщают, что подросток попытался также устроить пожар, разбив бутылку с зажигательной смесью
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Вольске Саратовской области подросток принес в школу №4 топор и ударил им ученицу из-за конфликта. Об этом ТАСС сообщили в региональном следственном управлении СКР.

«По предварительной информации, подросток ударил школьницу топором в Вольске. На месте работают наши сотрудники, все обстоятельства устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что девочку ударили ледорубом.

Как рассказали РБК в пресс-службе министерства здравоохранения Саратовской области, девочку 2007 года рождения с серьезной травмой головы скорая помощь доставила в районную больницу Вольска. «Ребенку были сделаны необходимые первичные медицинские мероприятия. Дальше ребенок был переведен в реанимационное отделение. На момент госпитализации состояние оценивалось как средней степени тяжести, ребенок был в сознании», — добавили в пресс-службе.

По данным министерства, в Вольск направили бригаду санитарной авиации из Саратова. Предполагается, что девочку перевезут в Саратов. Но если это будет невозможно из-за ее состояния, врачи будут оказывать необходимую помощь в районной больнице.

Общество
В одной из школ в Польше произошла стрельба

«Саратов 24» уточняет, что нападавшему подростку 14 лет. По данным этого телеканала, перед нападением он поджег у дверей школы бутылку с зажигательной смесью. После инцидента подросток скрылся. Источник ТАСС, в свою очередь, утверждает, что бутылок с зажигательной смесью было две и что нападавший пытался их использовать внутри школы. «Подросток поднялся на второй этаж, кинул бутылку с зажигательной смесью, по предварительным данным, в свой класс, а вторую бросил в коридоре. Бутылки не загорелись», — сказал собеседник агентства.

«Проводится проверка по факту происшествия в школе, осмотр в настоящее время завершен», — заявили РБК в СУ СК России по Саратовской области.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что на месте инцидента были обнаружены «две бутылки неизвестного вещества».

Как рассказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области, на месте работают правоохранительные органы и медики. Другую информацию там не дали и рекомендовали обратиться в СК. «Без комментариев», — сказали РБК, в свою очередь, в администрации школы.

Общество
В Якутии молодой человек ранил ножом директора школы

ТАСС в пресс-службе регионального министерства образования сообщили, что нападавший задержан, с ним работает полиция.

Авторы: Гаяна Демурина, Екатерина Костина
Теги: новости РБК, школы, Саратов, нападение
Материалы по теме
В Японии мужчина с ножом напал на группу школьников
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter