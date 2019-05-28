В Саратовской области подросток ударил ученицу топором

СМИ сообщают, что подросток попытался также устроить пожар, разбив бутылку с зажигательной смесью

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Вольске Саратовской области подросток принес в школу №4 топор и ударил им ученицу из-за конфликта. Об этом ТАСС сообщили в региональном следственном управлении СКР.

«По предварительной информации, подросток ударил школьницу топором в Вольске. На месте работают наши сотрудники, все обстоятельства устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что девочку ударили ледорубом.

Как рассказали РБК в пресс-службе министерства здравоохранения Саратовской области, девочку 2007 года рождения с серьезной травмой головы скорая помощь доставила в районную больницу Вольска. «Ребенку были сделаны необходимые первичные медицинские мероприятия. Дальше ребенок был переведен в реанимационное отделение. На момент госпитализации состояние оценивалось как средней степени тяжести, ребенок был в сознании», — добавили в пресс-службе.

По данным министерства, в Вольск направили бригаду санитарной авиации из Саратова. Предполагается, что девочку перевезут в Саратов. Но если это будет невозможно из-за ее состояния, врачи будут оказывать необходимую помощь в районной больнице.