СК завел дело после нападения подростка с топором в школе под Саратовом

Следственный комитет начал расследовать уголовное дело в отношении подростка, который напал с топором на ученицу школы в Вольске в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба областное следственного управления СК.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, пунктов «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом).

Нападение было совершено ранее во вторник, 28 мая, в средней школе №4 Вольска. По версии следствия 14-летний ученик поднялся на второй этаж школы, где бросил в один из классов, где находились ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. В коридоре он бросил такую же бутылку, однако воспламенения не произошло. После этого он встретил в коридоре школы 12-летнюю ученицу, которую ударил в лоб топором.

По словам ученика 7 «В» класса школы №4, его класс узнал о нападении от одного из учащихся школы. «В кабинете музыки у нас должна была проходить промежуточная контрольная по математике. К нам забежал мальчик из другого класса, он был облит бензином, сказал, что по школе идет кто-то с топором. Мы побежали в учебную часть и закрылись там с другими учениками. Потом приехала полиция и нас вывели из здания сказали, что он (нападавший. — РБК) убежал», — рассказал учащийся РБК.