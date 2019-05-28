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Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
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СК завел дело после нападения подростка с топором в школе под Саратовом

Следственный комитет начал расследовать уголовное дело в отношении подростка, который напал с топором на ученицу школы в Вольске в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба областное следственного управления СК.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, пунктов «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом).

Общество
В Саратовской области подросток ударил ученицу топором

Нападение было совершено ранее во вторник, 28 мая, в средней школе №4 Вольска. По версии следствия 14-летний ученик поднялся на второй этаж школы, где бросил в один из классов, где находились ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. В коридоре он бросил такую же бутылку, однако воспламенения не произошло. После этого он встретил в коридоре школы 12-летнюю ученицу, которую ударил в лоб топором.

По словам ученика 7 «В» класса школы №4, его класс узнал о нападении от одного из учащихся школы. «В кабинете музыки у нас должна была проходить промежуточная контрольная по математике. К нам забежал мальчик из другого класса, он был облит бензином, сказал, что по школе идет кто-то с топором. Мы побежали в учебную часть и закрылись там с другими учениками. Потом приехала полиция и нас вывели из здания сказали, что он (нападавший. — РБК) убежал», — рассказал учащийся РБК.

Врачи в Вольске уже прооперировали девочку, которой нападавший нанес удар топором, рассказали агентству «РИА Новости» в администрации Вольского района. Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии, и врачи решают вопрос о ее транспортировке в Саратов.

Теги: Уголовное дело, Саратовская область, нападение, Школа, новости РБК
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В Саратовской области подросток ударил ученицу топором
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