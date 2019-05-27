В одной из школ в Польше произошла стрельба

В одной из школ в Польше произошла стрельба

В общеобразовательной школе в польском городе Бжесць-Куявский (Куявско-Поморское воеводство) произошла стрельба. Об этом со ссылкой на данные местной полиции сообщают Польское агентство печати (PAP) и портал Onet.pl. По информации представителя регионального управления МВД Моники Хлебич, в учебное заведение утром пришел человек в маске. По предварительным данным, это 18-летний бывший ученик школы.

В здании, рассказала представитель ведомства, он разбросал петарды, а против уборщицы применил оружие. С чем именно молодой человек напал на сотрудницу школы, Хлебич не уточнила.

В результате происшествия, по данным PAP, пострадали два человека — уборщица и ученица 11-го класса. Последняя получила ранения из-за взрывов петард. Эту информацию подтвердили местные власти. На сайте администрации Бжесць-Куявского говорится, что «легкие ранения после выстрелов» получили два человека. В настоящий момент, подчеркнули в пресс-службе, ситуация перешла под контроль полиции. «Никто никому не угрожает», — уточняется в сообщении.

Нападавшего, сообщает PAP, остановить удалось одному из сотрудников школы. Впоследствии его передали прибывшим на место происшествия полицейским. Также сотрудники правоохранительных органов, рассказала Хлебич, забрали для проверки оружие, которое было у молодого человека. Информацией о мотивах нападавшего следователи пока не располагают.