Захарова отреагировала на решение вернуть Саакашвили гражданство Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение нового президента Украины Владимира Зеленского вернуть украинское гражданство экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили

«Может, Наташа Королева (российская певица), тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили», — написала дипломат в Facebook.

22 мая адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что его клиент написал письмо Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство. В послании он указал, что лишение его гражданства Украины было незаконным. Днем 28 мая Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства.

Украинский паспорт Саакашвили получил в мае 2015 года. В 2015–2016 годах он возглавлял Одесскую государственную администрацию. После ухода в отставку из-за несогласия с действиями киевских властей политик создал собственное «Движение новых сил». Гражданства Украины Саакашвили лишили в июле 2017 года. Власти аргументировали это тем, что при получении гражданства он предоставил недостоверные данные.