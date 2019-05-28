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Exxon Mobil $86,5 (+17,96%) прогноз HSBC к 12.05.20 Купить
Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
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Политика ,  
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Погранслужба Украины не увидела оснований отказать Саакашвили во въезде
Ранее президент Украины Владимир Зеленский вернул бывшему грузинскому лидеру и экс-губернатору Одесской области украинское гражданство, которого его лишили в 2017 году при Петре Порошенко
Фото: РИА Новости

В украинских пограничных службах не видят оснований не пустить на территорию страны бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которому ранее во вторник вернули украинское гражданство. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главу пресс-службы Госпогранслужбы страны Андрея Демченко.

Гражданам Украины не может быть ограничен въезд на территорию Украины ни при каких обстоятельствах», — сказал он.

Политика
Зеленский отменил решение Порошенко о лишении Саакашвили гражданства

Ранее во вторник, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства. Грузинский политик получил украинский паспорт в 2015 году, после чего его назначили губернатором Одесской области, однако спустя два года Порошенко уволил его и отобрал у него паспорт. В 2018 году его депортировали с Украины.

Политика
Саакашвили назвал дату и причину возвращения на Украину

Михаил Саакашвили Зеленского поблагодарил и отметил, что намерен вернуться на Украину уже завтра, 29 мая. «Я соскучился по Украине и по Киеву и лечу в Киев», — заявил он в интервью РБК. Самого нового президента политик назвал «большим шансом для Украины», который «выведет постсоветское пространство из «совка». Конкретных планов на период после возвращения на Украину он не стал называть.

Автор: Анна Трунина
Теги: Украина, Госпогранслужба, Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский
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