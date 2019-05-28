Погранслужба Украины не увидела оснований отказать Саакашвили во въезде

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вернул бывшему грузинскому лидеру и экс-губернатору Одесской области украинское гражданство, которого его лишили в 2017 году при Петре Порошенко

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В украинских пограничных службах не видят оснований не пустить на территорию страны бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которому ранее во вторник вернули украинское гражданство. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главу пресс-службы Госпогранслужбы страны Андрея Демченко.

Гражданам Украины не может быть ограничен въезд на территорию Украины ни при каких обстоятельствах», — сказал он.

Ранее во вторник, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства. Грузинский политик получил украинский паспорт в 2015 году, после чего его назначили губернатором Одесской области, однако спустя два года Порошенко уволил его и отобрал у него паспорт. В 2018 году его депортировали с Украины.