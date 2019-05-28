СК начал проверку данных об избиении ребенка на детской площадке в Москве

Следователи начали доследственную проверку по факту опубликованной в СМИ информации о том, что мужчина нанес телесные повреждения ребенку на одной из детских площадок на юге Москвы. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

В ведомстве, ссылаясь на публикацию СМИ, сообщили, что инцидент произошел после того, как один из игравших на площадке детей произнес нецензурное слово.

«Мужчина, находящийся на детской площадке из-за этого начал кричать на детей, и после их извинений несколько раз ударил одного из мальчиков», — говорится в сообщении.

Также в статье было указано, что пострадавший ребенок был госпитализирован. О характере полученных им травм на сообщается. По данному факту следователи проводят проверочные мероприятия.