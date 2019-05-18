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Следователи задержали сожителя оставившей ребенка в поликлинике женщины

Следователи задержали сожителя женщины, оставившей ребенка в поликлинике на севере Москвы. Об этом сообщается на сайте СК России.

Ранее, 17 мая, полицейские задержали мать ребенка. Отвечая на вопрос, почему они с сожителем решили оставить ее дочь в поликлинике, женщина сказала, что «не справлялась с обязанностями».

«Следователи проводят с задержанными ряд следственных действий», — говорится в сообщении.

На данный момент двухлетняя девочка находится в медучреждении под наблюдением врачей.

Молодая женщина и ее сожитель решили, что ребенок будет мешать их взаимоотношениям, и 16 мая обманным путем забрали дочь у родственницы и отвезли ее в столичную поликлинику. Там мать оставила ее одну и уехала с сожителем домой. При этом, чтобы не попасть на записи видеокамер, она надела медицинскую маску.

По данному факту следствие завело уголовное дело против 21-летней матери ребенка и ее 27-летнего сожителя по ст. 125 УК России (оставление в опасности) и ст. 156 УК России (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка).


 

Теги: следователи, задержание, женщина, ребенок, поликлиника
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