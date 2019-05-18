Следователи задержали сожителя оставившей ребенка в поликлинике женщины

Следователи задержали сожителя женщины, оставившей ребенка в поликлинике на севере Москвы. Об этом сообщается на сайте СК России.

Ранее, 17 мая, полицейские задержали мать ребенка. Отвечая на вопрос, почему они с сожителем решили оставить ее дочь в поликлинике, женщина сказала, что «не справлялась с обязанностями».

«Следователи проводят с задержанными ряд следственных действий», — говорится в сообщении.

На данный момент двухлетняя девочка находится в медучреждении под наблюдением врачей.

Молодая женщина и ее сожитель решили, что ребенок будет мешать их взаимоотношениям, и 16 мая обманным путем забрали дочь у родственницы и отвезли ее в столичную поликлинику. Там мать оставила ее одну и уехала с сожителем домой. При этом, чтобы не попасть на записи видеокамер, она надела медицинскую маску.