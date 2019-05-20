Водитель сбил ребенка в Москве и скрылся с места ДТП

Водитель сбил ребенка в Москве и скрылся с места ДТП

Водитель сбил ребенка на юго-западе Москвы и скрылся с места ДТП, сообщили РБК в столичном управлении ГИБДД.

«В районе Литовского бульвара, дом 48, в зоне действия пешеходного перехода, водитель совершил наезд на несовершеннолетнего, после чего скрылся с места ДТП. Сотрудники ГИБДД устанавливают местонахождение данного водителя», — сказала представитель управления. По ее словам, ребенок был доставлен в медучреждение. Его возраст и характер травм, которые он получил, пока не известны.

Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что водитель находился за рулем черного Volkswagen. По его словам, введен план «Перехват».

В Саратове 17 мая пьяный полицейский сбил насмерть 14-летнего подростка. Подозреваемый задержан. Установлено, что 40-летний мужчина, управлявший автомобилем KIA Ceed, сбил ребенка, который впоследствии умер от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).