В Краснодаре уволили унизившую ребенка заведующую детского сада

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,30 +0,22 EUR Бирж. 73,37 +0,23 Brent 71,85 +1,60% USD Нал. 65,84 64,95 EUR Нал. 73,92 72,96 USD ЦБ 65,47 +0,24 EUR ЦБ 73,52 +0,43 EUR/USD 1,1239 +0,0005 BTC/USD Бирж. 7 098,17 +115,77 IMOEX 2 530,12 +0,61% RTSI 1 220,71 +0,57% DJIA 25 942,37 +0,44% Nasdaq 7 916,94 +0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+18,99%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+18,99%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 65,47 (+0,24) Quote, 12:53
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 73,52 (+0,43) Quote, 12:53
Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского не позднее 20 мая Политика, 12:55 Ключевые события продуктового ретейла. Дайджеcт новостей Pro, 12:49 Объемы торгов на Bitmex превысили $10 млрд Крипто, 12:46 Минтруд уточнил процедуру получения российских пенсий жителями Донбасса Политика, 12:40 Что не так с американской индустрией косметических средств 12:30 Шведская прокуратура возобновила расследование против Ассанжа Общество, 12:27 Вооруженный подросток попытался взять заложников в школе в Казани Общество, 12:23 Синоптики пообещали похолодание в Москве Общество, 12:22 Аксенов оценил шансы изменения отношения Киева к Крыму при Зеленском Политика, 12:17 Судмедэксперт заявил об опознании всех погибших в катастрофе SSJ100 Общество, 12:09 В Краснодаре уволили унизившую ребенка заведующую детского сада Общество, 12:04 Время просыпаться: как нормализовать сон РБК и Philips, 11:53 «Говорит Москва» опубликовала телеграмму Путина по поводу смерти Доренко Общество, 11:48 Дневная выручка Bitcoin-майнеров превысила $580 000 Крипто, 11:46
Общество ,  
0 
В Краснодаре уволили унизившую ребенка заведующую детского сада

В Краснодаре уволили заведующую детского сада №74, потребовавшую от ребенка встать на колени и «целовать землю». Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального департамента образования.

Приказ об увольнении женщины вышел 6 мая.

Видео, на котором воспитательница оскорбляет ребенка при взрослых и других детях, опубликовали в начале мая (сейчас оно недоступно в YouTube). Директор краснодарского департамента образования Алексей Некрасов сказал, что такая ситуация недопустима и заведующая будет уволена. После публикации ГУ МВД по Краснодарскому краю начало проверку.

Как отмечал Telegram-канал Baza, таким образом воспитательница решила проучить ребенка после его слов о том, что он ненавидит Россию.

Теги: новости РБК, Краснодар, детский сад, увольнение
Материалы по теме
В Кемеровской области закрыли детский сад РЖД из-за радиоактивного газа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter