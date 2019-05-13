В Краснодаре уволили унизившую ребенка заведующую детского сада

В Краснодаре уволили заведующую детского сада №74, потребовавшую от ребенка встать на колени и «целовать землю». Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального департамента образования.

Приказ об увольнении женщины вышел 6 мая.

Видео, на котором воспитательница оскорбляет ребенка при взрослых и других детях, опубликовали в начале мая (сейчас оно недоступно в YouTube). Директор краснодарского департамента образования Алексей Некрасов сказал, что такая ситуация недопустима и заведующая будет уволена. После публикации ГУ МВД по Краснодарскому краю начало проверку.

Как отмечал Telegram-канал Baza, таким образом воспитательница решила проучить ребенка после его слов о том, что он ненавидит Россию.