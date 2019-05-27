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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Мосгорсуд признал законным продление ареста восьмерым украинским морякам

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление арестов восьми украинским морякам, задержанным в ноябре прошлого года у Керченского пролива. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. На прошлой неделе Мосгорсуд признал законным арест еще 16 моряков.

«В Московском городском суде были рассмотрены апелляционные жалобы на решение о продлении содержании под стражей этих восьми человек. Суд постановил оставить решение Лефортовского суда без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения», — сказали в пресс-службе.

«РИА Новости» передает, что заседание проходило в закрытом режиме.

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В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины у входа в Керченский пролив. Находившихся на борту арестовали и поместили в СИЗО Москвы. Экипажи обвинили в незаконном пересечении границы России (ч. 3 ст. 322 УК). 17 апреля Лефортовский районный суд продлил арест арестованных до 24 июля.

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Российская сторона заявляла, что корабли вошли в территориальны воды страны без разрешения ине реагировали на призывы остановиться. В Москве назвали инцидент провокацией. Украинская сторона отмечала, что сообщила о проходе каравана. Киев считает задержание кораблей и моряков актом агрессии.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву постановил освободить украинских моряков и вернуть военные суда. Пресс-секретарь президента России на это заметил, что судьбу арестованных должны решить российские следствие и суд, а не международный трибунал.

Теги: новости РБК, Мосгорсуд, Украина, моряки
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