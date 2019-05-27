Мосгорсуд признал законным продление ареста восьмерым украинским морякам

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление арестов восьми украинским морякам, задержанным в ноябре прошлого года у Керченского пролива. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. На прошлой неделе Мосгорсуд признал законным арест еще 16 моряков.

«В Московском городском суде были рассмотрены апелляционные жалобы на решение о продлении содержании под стражей этих восьми человек. Суд постановил оставить решение Лефортовского суда без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения», — сказали в пресс-службе.

«РИА Новости» передает, что заседание проходило в закрытом режиме.

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины у входа в Керченский пролив. Находившихся на борту арестовали и поместили в СИЗО Москвы. Экипажи обвинили в незаконном пересечении границы России (ч. 3 ст. 322 УК). 17 апреля Лефортовский районный суд продлил арест арестованных до 24 июля.