Пентагон заключил контракты на $1 млрд по стене на границе c Мексикой

Пентагон заключил контракты на $1 млрд по стене на границе c Мексикой

Минобороны США заключило контракты на строительство стены на границе с Мексикой с двумя компаниями, сообщается на сайте ведомства.

Первый контракт на сумму $789 млн был заключен с компанией SLSCO Ltd из Техаса, которая должна возвести участок стены на границе в штате Нью-Мексико к 1 октября 2020 года. Еще один контракт Пентагон заключил с фирмой Barnard Construction Co Inc. на сумму $187 млн. Она должна построить участок стены в Аризоне до 30 сентября 2020 года.

В конце марта стало известно, что глава Пентагона Патрик Шанахан разрешил использовать $1 млрд из средств ведомства для строительства стены на американо-мексиканской границе. Эти деньги пойдут на строительство участка стены протяженностью около 9,1 км и высотой почти в 5,5 м. Он протянется от города Юма (штат Аризона) до Эль-Пасо (штат Техас).

В феврале президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о введении чрезвычайного положения. Он наделил министра обороны правом заняться «необходимым строительством» для ответа на кризис на южной границе.