В ФРГ заявили о необходимости выполнения Россией решения суда по морякам

В ФРГ заявили о необходимости выполнения Россией решения суда по морякам

Россия должна выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и освободить украинских моряков, задержанных российской стороной во время конфликта в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Так считают в министерстве иностранных дел Германии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на немецкое внешнеполитическое ведомство.

«Решение Международного трибунала по морскому праву подтверждает нашу позицию по событиям в Азовском море. Мы призываем Россию выполнить это решение и немедленно освободить захваченных моряков, а также вернуть удерживаемые корабли», — говорится в заявлении МИД ФРГ.

Как отметили в немецком внешнеполитическом ведомстве, выполнение российской стороной решения суда стало бы важным вкладом в необходимую деэскалацию.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) обязал Россию освободить украинских моряков, а также вернуть Киеву три военных судна после инцидента у входа в Керченский пролив.