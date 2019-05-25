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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Конфликт в Азовском море ,  
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В ФРГ заявили о необходимости выполнения Россией решения суда по морякам

Россия должна выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и освободить украинских моряков, задержанных российской стороной во время конфликта в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Так считают в министерстве иностранных дел Германии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на немецкое внешнеполитическое ведомство. 

«Решение Международного трибунала по морскому праву подтверждает нашу позицию по событиям в Азовском море. Мы призываем Россию выполнить это решение и немедленно освободить захваченных моряков, а также вернуть удерживаемые корабли», — говорится в заявлении МИД ФРГ.

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Как отметили в немецком внешнеполитическом ведомстве, выполнение российской стороной решения суда стало бы важным вкладом в необходимую деэскалацию.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) обязал Россию освободить украинских моряков, а также вернуть Киеву три военных судна после инцидента у входа в Керченский пролив.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, после вынесения приговора у России появилась возможность «разблокировать» переговоры с Киевом. Однако в МИД России пообещали отстаивать свою позицию в сложившейся ситуации.

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Российские пограничники задержали неподалеку от Керчи три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу» в конце ноября 2018 года. Как утверждает российская сторона, украинские моряки вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения. После этого по украинцам был открыт огонь, трое украинских моряков получили ранения, их госпитализировали. Все три корабля были задержаны и отбуксированы в порт Керчи. Моряки были арестованы, их поместили в московское СИЗО. После данного инцидента Россия и Украина завели уголовные дела. 

В свою очередь власти Украины утверждают, что Россия была предупреждена о маневрах. Киев расценивает действия Москвы как агрессию. Российская сторона считает инцидент провокацией.

Теги: МИД ФРГ, трибунал в Гааге, моряки
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