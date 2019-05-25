В Таганроге загорелся заброшенный кожевенный завод

В Таганроге загорелось здание на территории недействующего кожевенного завода. Пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. м, сообщается на сайте главного управления МЧС по Ростовской области.

Информация о пожаре поступила спасателям в 10:06 мск. Впоследствии пожару присвоили второй, повышенный ранг опасности. Его локализовали в 11:54 мск.

В тушении пожара участвуют 36 спасателей и 12 единиц техники. Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в Севастополе. Огонь охватил крышу здания, где располагаются торговые павильоны с сувенирами и дельфинарий. Спасатели эвакуировали двух дельфинов. В результате пострадавших нет.