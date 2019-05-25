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В Москве эвакуировали жильцов горящей пятиэтажки
На юго-западе Москвы загорелся жилой дом. Площадь пожара составляет 500 кв.м., жильцы дома эвакуированы

В Москве начался пожар в пятиэтажном жилом доме, говорится в сообщении МЧС. Жителей дома спасатели вывели на улицу.

Пожар возник по адресу 2-ой Верхний Михайловский проезд, дом 7. «По прибытию пожарных подразделений было установлено, что происходит открытое горение на кровле 5-ти этажного жилого дома. Проведено перемещение жильцов на улицу», — сообщили в МЧС.

Площадь пожара составляет 500 кв.м.

Видео с места тушения пожара опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

21 мая В Москве из бизнес-центра «Кутузов Тауэр» на западе города (ул. Ивана Франко, 8) эвакуировали 700 человек из-за возгорания. Причиной случившегося стало возгорание кондиционера на 19-м этаже здания.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Пожар, ГУ МЧС
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