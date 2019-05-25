В Севастополе из-за пожара эвакуировали дельфинов

В Севастополе спасатели эвакуировали двух дельфинов в безопасный водоем из-за пожара на крыше здания, в которых находились торговые павильоны сувенирной продукции и дельфинарий, сообщает региональное управление МЧС.

Указывается, что площадь возгорания в строении на Набережной Корнилова достигла 110 кв. м. При этом пожарным удалось быстро ликвидировать пожар и не допустить распространения огня на смежные строения.

В результате ЧП никто не пострадал.