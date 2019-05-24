В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

Разрыв трубы диаметром 1,4 м произошел в Чусовском районе, в результате был отключен участок газопровода протяженностью почти 100 км

Фото: russkikh_sa / VK

В Чусовском районе Пермского края произошел разрыв трубы газопровода СРТО — Урал диаметром 1,4 м, после чего начался пожар. Об этом говорится в сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Газопровод эксплуатируется «дочкой» «Газпрома» — компанией «Газпром трансгаз Чайковский». В результате происшествия был отключен участок газопровода 1 555 — 1 647 км.

В результате случившегося никто не пострадал, последствий для потребителей нет, уточняет Минэнерго. Проводятся аварийно-восстановительные работы.

Видео: russkikh_sa / VK

Пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю указывает, что местные жители сообщили о зареве в районе населенных пунктов Вереино и Мульково. Диспетчер «Газпром трансгаз Чайковский» заявил о падении давления на магистральном газопроводе. Как уточнили в ведомстве, ближайший к месту пожара населенный пункт расположен в 7 км, угрозы для населения и лесного массива нет.