В Подмосковье ликвидировали возгорание у оборонного завода «Рубин»

В Подмосковье ликвидировали возгорание у оборонного завода «Рубин»

Возгорание мусора в промышленной зоне рядом с заводом «Рубин» ликвидировано, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«Было возгорание мусора в 300 метрах от самого завода, его уже потушили», — сообщили в ведомстве. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о взрыве на оборонном заводе «Рубин». В региональном управление МЧС эту информацию опровергли. «Никакого взрыва не было», — завили РБК в ведомстве.

Завод «Рубин» работает в штатном режиме, сообщил ТАСС представитель предприятия.

28 апреля на территории ракетного завода «Красмаш» в Красноярске произошел пожар. У здания частично обрушилась крыша, никто не пострадал.