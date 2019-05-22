Расследованием остановки поездов метро в туннеле займется спецкомиссия

Руководитель московского департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что расследованием остановки трех поездов метро в туннеле займется специальная комиссия, передает «РИА Новости».

«Расследование проходит. Мы как и обещали, в указанные сроки все данные о причинах данного происшествия будут представлены. Работает комиссия, движение восстановлено, все работает в плановом режиме», — сказал Ликсутов.

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская». Позже движение прекратили и на Солнцевской линии. В вагонах находилось более 1,2 тыс. человек. Они ждали 3 часа, после чего их эвакуировали.

Среди озвученных метрополитеном версий о том, почему произошел сбой, — неисправность контактного рельса и токоприемника поезда. Установить причину там пообещали за неделю.