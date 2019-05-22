В Московском метро назвали две версии причин остановки поездов

В Московском метро назвали две версии причин остановки поездов

Возможными причинами остановки поездов в тоннеле Большой кольцевой линии могли быть неисправность контактного рельса и токоприемника поезда. Об этом сообщается в аккаунте московского метро.

«Рассматриваются две основные версии — неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда. Выяснение причины займет семь дней», — говорится в сообщении.

Вечером 21 мая в одном из тоннелей Большой кольцевой линии остановились три поезда. В результате на двух ветках московского метро приостановили движение. В метрополитене сообщали, что основной причиной стало падение напряжения в контактном рельсе.

Некоторые пассажиры ждали эвакуацию более трех часов. Из двух поездов вывели 1,2 тыс. человек. Эвакуацию пассажиров третьего поезда завершили в 21:51.