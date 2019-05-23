В «Транснефти» назвали сроки поступления чистой нефти в Польшу

Представитель компании «Транснефть» сообщил РБК, что чистая нефть поступит в Польшу, а потом в Германию 9–10 июня.
В «Транснефти» рассказали, что на встрече в Варшаве был представлен соответствующий техплан. «План был всеми одобрен», — уточнили в компании.
23 мая в Варшаве состоялись российско-польско-немецкие переговоры, посвященные восстановлению поставок качественного сырья по трубопроводу «Дружба».
В концерне «Белнефтехим» добавили, что вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко и российский вице-премьер Дмитрий Козак согласовали «дорожную карту» технических мероприятий по замене в белорусской части трубопровода нефти, содержащей хлорорганику, на чистую. Об этом сообщает ТАСС.