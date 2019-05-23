В «Транснефти» назвали сроки поступления чистой нефти в Польшу

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что Россия и Польша ведут переговоры об условиях и методах очистки трубопровода от загрязненной нефти. По его словам, в этих переговорах остается «много загвоздок». Он добавил, что с остальными странами — Словакией, Венгрией, Белоруссией, Украиной — ранее удалось достичь договоренностей. Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий утверждал, что российские поставщики должны компенсировать Польше потери от поставок в страну загрязненной нефти.

В середине апреля стало известно о загрязнении хлорорганикой поставляемой из России по трубопроводу «Дружба» нефти, европейские компании приостановили закупки российского сырья. Позднее «Транснефть» возобновила прокачку чистой нефти.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, по которому проходят шесть человек.