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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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В «Транснефти» назвали сроки поступления чистой нефти в Польшу

Представитель компании «Транснефть» сообщил РБК, что чистая нефть поступит в Польшу, а потом в Германию 9–10 июня.

В «Транснефти» рассказали, что на встрече в Варшаве был представлен соответствующий техплан. «План был всеми одобрен», — уточнили в компании.

23 мая в Варшаве состоялись российско-польско-немецкие переговоры, посвященные восстановлению поставок качественного сырья по трубопроводу «Дружба».

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В концерне «Белнефтехим» добавили, что вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко и российский вице-премьер Дмитрий Козак согласовали «дорожную карту» технических мероприятий по замене в белорусской части трубопровода нефти, содержащей хлорорганику, на чистую. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что Россия и Польша ведут переговоры об условиях и методах очистки трубопровода от загрязненной нефти. По его словам, в этих переговорах остается «много загвоздок». Он добавил, что с остальными странами — Словакией, Венгрией, Белоруссией, Украиной — ранее удалось достичь договоренностей. Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий утверждал, что российские поставщики должны компенсировать Польше потери от поставок в страну загрязненной нефти.

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В середине апреля стало известно о загрязнении хлорорганикой поставляемой из России по трубопроводу «Дружба» нефти, европейские компании приостановили закупки российского сырья. Позднее «Транснефть» возобновила прокачку чистой нефти.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, по которому проходят шесть человек.

Теги: «Транснефть», Польша
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