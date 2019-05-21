Польша потребовала скидку за очистку «Дружбы» от грязной российской нефти

Россия продолжает переговоры с Польшей об откачке грязной нефти из трубопровода «Дружба», однако в диалоге остается «много загвоздок», заявляет Дмитрий Козак. Варшава интересуется тем, какую скидку на нефть готова дать Россия

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Россия и Польша ведут переговоры об очистке трубопровода «Дружба» от загрязненной хлорорганикой нефти, рассказал вице-премьер Дмитрий Козак, передает ТАСС. Партнеры в Варшаве заинтересовались тем, какую цену Россия может предложить, если поляки возьмут на себя откачку части некондиционной нефти.

По словам Козака, с рядом стран вопрос об откачке грязной нефти из трубопровода уже решен. «На белорусские предприятия, в Словакию, Венгрию стандартная нефть уже поставляется. Что касается окончательного освобождения трубы с белорусской стороны — дорожная карта согласована в полном объеме, и в настоящее время она уже начала реализовываться в городе Полоцке. Готовятся емкости соответствующие белорусской стороной для того, чтобы освободить некондиционную нефть из трубы с Польшей», — сообщил вице-премьер.

С Польшей достигнуть окончательного соглашения пока не удается. Россия ведет переговоры с Варшавой об условиях и методах очистки трубопровода, однако в этих переговорах, по словам Козака, остается «много загвоздок». «Наши польские партнеры попросили дать им все окончательные условия на будущее. Если мы со всеми другими странами: Словакией, Венгрией, Белоруссией, Украиной —договорились о том, что сегодня решаем технические вопросы, физическое освобождение нефтепровода от некондиционной нефти, то польские коллеги, несмотря на то что в начале был такой же конструктивный диалог, вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть, и так далее», — рассказал он. В четверг, 23 мая, состоятся дополнительные переговоры, на которых будут обсуждаться эти детали.

В середине апреля 2019 года стало известно о загрязнении хлорорганикой поставляемой из России по трубопроводу «Дружба» нефти, после чего европейские компании приостановили закупки российского сырья. «Транснефть» возобновила прокачку чистой нефти в Белоруссию, через которую идет трубопровод, однако в трубе все еще остается загрязненное сырье. По словам источников Reuters, европейские партнеры «Транснефти» отказываются покупать нефть с примесью хлорорганики. Из-за этого остается неясным вопрос, куда в конечном счете предстоит выкачать грязную нефть из трубопровода.