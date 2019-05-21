Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть

Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть

Российские поставщики нефти должны выплатить компенсацию за допущенные ошибки, из-за которых в Польшу была поставлена загрязненная хлороганикой нефть. Об этом заявил премьер-министр Польши

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российские поставщики должны компенсировать Польше потери от поставок в страну загрязненной хлорорганическими соединениями нефти. Об этом заявил во вторник глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

«Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).

В свою очередь Министерство энергетики Польши сообщило, что глава ведомства Кшиштоф Чоржевский обратился к министру энергетики России Александру Новаку с запросом о принятии срочных мер для восстановления поставок чистой нефти и компенсации понесенных потерь.

В польском Минэнерго отметили также, что НПЗ страны продолжают работать бесперебойно благодаря поставкам нефти по морю, а также использованию резервов сырья. «Угрозы перебоев с поставками топлива на внутренний рынок нет», — подчеркивается в сообщении Минэнерго.