Зеленский пообещал «долгий путь» до возвращения Крыма Украине

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет себе Крым, но для этого должно пройти много времени

Фото: Стрингер / РИА Новости

Обращение Зеленского в Facebook, в котором он затронул вопрос принадлежности полуострова, было приурочено к 75-й годовщине начала депортации крымских татар. Зеленский заявил, что события 1940-х годов показали, что «можно уничтожить людей, но невозможно увеличить дух народа».

По словам Зеленского, крымские татары, которые остались верны Украине, «снова стали жертвами репрессий».

«Я считаю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть этот путь будет долгим, мы все равно сделаем это все вместе», — написал Зеленский.

«Не забывайте, что даже последняя ночь заканчивается с рассветом», — закончил свое сообщение избранный президент Украины.

В ходе предвыборной кампании Зеленский ранее называл произошедшее с Крымом «аннексией», а ситуацию в Донбассе — «агрессией» со стороны России. По его мнению, нормализация отношений между Москвой и Киевом возможна только после «деоккупации» обоих регионов, за которой должна последовать выплата Москвой компенсации.

Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров временно оккупированной территорией.



