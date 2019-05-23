Более трети россиян сочли необъективными оценки Лазареву на «Евровидении»

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 37% россиян считают необъективными оценки, которые получил представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев.
При этом 25% опрошенных назвали полученные им оценки объективными, а еще 38% затруднились ответить.
Положительно голосование профессионального жюри оценил лишь 21% россиян, а 66% опрошенных дали противоположную оценку.
Финал «Евровидения-2019» прошел 18 мая в Тель-Авиве. Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, набравший 498 баллов. На втором месте оказался итальянский певец Алессандро Махмуд с 472 баллами, на третьем — Лазарев, получивший 370 баллов.