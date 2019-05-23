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Более трети россиян сочли необъективными оценки Лазареву на «Евровидении»

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 37% россиян считают необъективными оценки, которые получил представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев.

При этом 25% опрошенных назвали полученные им оценки объективными, а еще 38% затруднились ответить.

Положительно голосование профессионального жюри оценил лишь 21% россиян, а 66% опрошенных дали противоположную оценку.

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Финал «Евровидения-2019» прошел 18 мая в Тель-Авиве. Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, набравший 498 баллов. На втором месте оказался итальянский певец Алессандро Махмуд с 472 баллами, на третьем — Лазарев, получивший 370 баллов.

Победитель конкурса определялся при суммировании баллов, которые участник получал от профессионального жюри, и баллов, полученных при голосовании телезрителей стран, участвующих в конкурсе. В финале из-за разглашения оценок было дисквалифицировано белорусское жюри, вместо его оценок при подсчете были использованы средние баллы конкурсантов, приведенных Европейским вещательным союзом (ЕВС).

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Позднее организаторы решили пересмотреть итоги конкурса и перераспределили баллы. Это привело к тому, что Швеция поднялась с шестого на пятое место, сместив Норвегию. В свою очередь Северная Македония вышла на седьмую позицию, обогнав Азербайджан, Белоруссия поднялась на 24-е место, опередив Германию. В тройке призеров изменений не произошло.

Теги: «Евровидение», Сергей Лазарев
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