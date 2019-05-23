Более трети россиян сочли необъективными оценки Лазареву на «Евровидении»

Победитель конкурса определялся при суммировании баллов, которые участник получал от профессионального жюри, и баллов, полученных при голосовании телезрителей стран, участвующих в конкурсе. В финале из-за разглашения оценок было дисквалифицировано белорусское жюри, вместо его оценок при подсчете были использованы средние баллы конкурсантов, приведенных Европейским вещательным союзом (ЕВС).

Позднее организаторы решили пересмотреть итоги конкурса и перераспределили баллы. Это привело к тому, что Швеция поднялась с шестого на пятое место, сместив Норвегию. В свою очередь Северная Македония вышла на седьмую позицию, обогнав Азербайджан, Белоруссия поднялась на 24-е место, опередив Германию. В тройке призеров изменений не произошло.