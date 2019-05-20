Организаторы «Евровидения» ответили на претензии из-за голосов Белоруссии

Европейский вещательный союз (EBU), организатор музыкального конкурса «Евровидение», ответил на планы продюсера Виктора Дробыша подать в суд из-за отстранения белорусского жюри. Об этом РБК сообщили в пресс-службе EBU.

В союзе заявили, что белорусское жюри дисквалифицировали в финале «Евровидения», так как результат его голосования был раскрыт заранее в интервью, что противоречит правилам конкурса.

«Совокупный результат, утвержденный аудиторами, использовался для определения того, как будут распределены голоса Белоруссии. К настоящему моменту нам больше нечего добавить», — отметили в пресс-службе.

Ранее Дробыш сообщил «РИА Новости», что он намерен подать в суд на Европейский вещательный союз из-за отстранения членов жюри из Белоруссии. «Они нанесли огромный урон и отношениям России с Белоруссией, просто людям и, в частности, мне как физическому лицу, который сегодня вдруг стал врагом русского народа, которому не дали баллы», — сказал он.