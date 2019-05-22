Организатор «Евровидения» пересмотрел итоги конкурса

Европейский вещательный союз (ЕВС), организатор «Евровидения-2019», пересмотрел итоги конкурса и перераспределил баллы, которые получили участники. Это решение было принято из-за ошибки при начислении баллов, говорится в заявлении союза, поступившем в РБК.
Перераспределение баллов не повлияло на итоговую тройку победителей:
- Нидерланды — 498 баллов (+7 к изначальным данным);
- Италия — 472 балла (+7);
- Россия — 370 баллов (+1).
Кроме того, организатор конкурса распустил профессиональное жюри, представлявшее Белоруссию, так как члены жюри раскрыли результаты своего голосования в первом полуфинале, а это противоречит правилам «Евровидения».
«При стандартной практике проверки результатов конкурса мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован неправильный совокупный результат, — говорится в заявлении ЕВС. — Это не повлияло на подсчет очков, полученных в результате телеголосования в 41 стране-участнице, а также на общего победителя».