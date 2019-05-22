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Организатор «Евровидения» пересмотрел итоги конкурса
Европейский вещательный союз сообщил о человеческой ошибке, из-за которой пришлось пересмотреть начисление баллов участникам конкурса. Ошибка была допущена после того, как жюри из Белоруссии раскрыло результаты своего голосования
Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Европейский вещательный союз (ЕВС), организатор «Евровидения-2019», пересмотрел итоги конкурса и перераспределил баллы, которые получили участники. Это решение было принято из-за ошибки при начислении баллов, говорится в заявлении союза, поступившем в РБК.

Перераспределение баллов не повлияло на итоговую тройку победителей:

  1. Нидерланды — 498 баллов (+7 к изначальным данным);
  2. Италия — 472 балла (+7);
  3. Россия — 370 баллов (+1).

Кроме того, организатор конкурса распустил профессиональное жюри, представлявшее Белоруссию, так как члены жюри раскрыли результаты своего голосования в первом полуфинале, а это противоречит правилам «Евровидения».

«При стандартной практике проверки результатов конкурса мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован неправильный совокупный результат, — говорится в заявлении ЕВС. — Это не повлияло на подсчет очков, полученных в результате телеголосования в 41 стране-участнице, а также на общего победителя».

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Самые яркие моменты финала «Евровидения-2019». Фоторепортаж

Пересмотр суммы баллов привел к изменению в списке: Швеция поднялась с шестого на пятое место, обогнав Норвегию, Северная Македония вышла на седьмую позицию, сместив с нее Азербайджан, Белоруссия поднялась на 24-е место, обогнав Германию.

Победитель «Евровидения» определяется при суммировании баллов, полученных участником от профессионального жюри, и баллов, полученных при голосовании телезрителей стран, участвующих в конкурсе.

Финал «Евровидения-2019» прошел 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Первое место занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, на втором месте — участник из Италии Mahmood. Россию представлял Сергей Лазарев, он занял третье место.

В финале конкурса из-за разглашения оценок было дисквалифицировано белорусское жюри, вместо его оценок при подсчете были использованы средние баллы конкурсантов, приведенные ЕВС. Организаторы пересмотрели начисление именно этих очков.

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Авторы: Любовь Порываева, Маргарита Девяткина
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Евровидение
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