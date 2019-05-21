Финал «Евровидения» посмотрели более 3 млн россиян

Исследовательская компания Mediascope подсчитала, что в 2019 году россиян, посмотревших финал музыкального конкурса «Евровидение», стало почти в два раза больше по сравнению с 2018 годом. Согласно результатам измерения, которое есть в распоряжении РБК, в этом году трансляцию на телеканале «Россия 1» посмотрели в среднем 3,2 млн россиян старше четырех лет в городах, где живет более 100 тыс. человек. Рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения) составил 4,6%.

Также приведены данные за 2015, 2016 и 2018 годы. В 2017 году Россия не участвовала в конкурсе и его не показывали на территории страны.

Популярнее всего финал «Евровидения» в России был в 2016 году — тогда его посмотрели 5,6 млн человек. В 2015 году — 4,6 млн зрителей. В 2018 году финал конкурса посмотрели чуть больше 1,5 млн россиян.