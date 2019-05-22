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Политика ,  
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Украина направила Совбезу ООН разъяснительное письмо по закону о языке

Украина направила председателю Совета Безопасности (СБ) ООН письмо, в котором разъясняется суть украинского закона о языке, который неделю назад подписал экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом говорится в сообщении украинского постпредства при ООН в Twitter.

«[Постоянный представитель Украины при ООН Владимир] Ельченко направил председателю Совбеза письмо относительно закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и аргументацию о том, почему этот закон не имеет отношения к повестке дня Совбеза ООН», — отмечается в сообщении.

В украинском постпредстве отметили, что это письмо будет опубликовано в ООН, как официальный документ Совбеза.

Политика
МИД назвал закон о языке на Украине инструментом политической борьбы

Закон о языке, который закрепляет за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, был принят Верховной радой 25 апреля. 15 мая, незадолго до истечения срока своих полномочий, его подписал глава государства Петр Порошенко. В свою очередь новый президент страны Владимир Зеленский заявил, что закон был принят «без достаточно широкого обсуждения с общественностью».

20 мая постпред России при ООН Василий Небензя на созванном по российской инициативе экстренном заседании Совбеза сравнил этот закон с языковой инквизицией. При этом США, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша заблокировали предложение России обсудить во время Совбеза ООН принятый на Украине закон.

Теги: украинский язык, Совбез ООН, постпред
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