Украина направила Совбезу ООН разъяснительное письмо по закону о языке

Украина направила председателю Совета Безопасности (СБ) ООН письмо, в котором разъясняется суть украинского закона о языке, который неделю назад подписал экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом говорится в сообщении украинского постпредства при ООН в Twitter.

«[Постоянный представитель Украины при ООН Владимир] Ельченко направил председателю Совбеза письмо относительно закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и аргументацию о том, почему этот закон не имеет отношения к повестке дня Совбеза ООН», — отмечается в сообщении.

В украинском постпредстве отметили, что это письмо будет опубликовано в ООН, как официальный документ Совбеза.

Закон о языке, который закрепляет за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, был принят Верховной радой 25 апреля. 15 мая, незадолго до истечения срока своих полномочий, его подписал глава государства Петр Порошенко. В свою очередь новый президент страны Владимир Зеленский заявил, что закон был принят «без достаточно широкого обсуждения с общественностью».