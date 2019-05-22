Москва и Дамаск заявили об ухудшении ситуации в Рукбане и Аль-Холе

Москва и Дамаск заявили об ухудшении ситуации в Рукбане и Аль-Холе

Чтобы покинуть сирийский лагерь беженцев Рукбан людям приходится «платить выкуп подконтрольным США боевикам», а также оплачивать топливо для переезда к пункту пропуска. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, поступившем в РБК.

В сообщении отмечается, что за прошлую неделю лагерь смогли покинуть 675 человек — почти в два раза меньше, чем неделей ранее (1290 человек).

Отмечается, что в лагере Аль-Холь обстановка остается критической. «Лагерь переполнен и существует тенденция к увеличению его населения, что ведет к гуманитарной катастрофе», — говорится в заявлении.

Находящимся в обоих лагерях не хватает воды и пищи, они живут в условиях антисанитарии и отсутствия медпомощи. Это приводит к распространению болезней и к смертям. Уточняется, что «ситуация только ухудшается».