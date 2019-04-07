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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Лавров назвал простой путь решения проблемы беженцев в Сирии
В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что есть простой путь разрешения ситуации с лагерем беженцев на юге Сирии, однако он зависит от дальнейших действий США
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Выступая перед журналистами после встречи с иорданским коллегой, министр иностранных дел России Сергей Лавров затронул тему лагеря беженцев «Эр-Рукбан» на юге Сирии, сообщает агентство «РИА Новости». По его словам, его вполне можно было бы расформировать, однако препятствием является позиция США.

«Самым простым и эффективным решением было бы прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров предположил, что американцы «неискренне» говорят о готовности обсуждать вопрос расформирования лагеря. «Видимо, в их понимании «Эр-Рукбан» — это повод для того, чтобы сохранять свое незаконное оккупационное присутствие на юге. Будем с этим бороться», — добавил он.

Министр также указал, что беженцы должны получить возможность вернуться в места постоянного проживания. «Большинство из них этого очень хочет», — сказал Лавров.

Лагерь «Эр-Рукбан» расположен на юго-востоке провинции Хомс и сейчас входит в 55-километровую зону ответственности американской военной базы в Эт-Танфе.

В начале марта американские военные отказались пропустить шесть автоколонн для вывоза сирийских беженцев из лагеря «Эр-Рукбан». Россия и Сирия обвинили США в том, что те не взяли на себя ответственность за безопасность эвакуации, назвали Вашингтон единственно виновным в «гуманитарной катастрофе» и посоветовали Штатам впоследствии закрыть лагерь.


 
Автор: Артем Филипенок
Теги: Сергей Лавров, Сирия
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