Лавров назвал простой путь решения проблемы беженцев в Сирии

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что есть простой путь разрешения ситуации с лагерем беженцев на юге Сирии, однако он зависит от дальнейших действий США

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Выступая перед журналистами после встречи с иорданским коллегой, министр иностранных дел России Сергей Лавров затронул тему лагеря беженцев «Эр-Рукбан» на юге Сирии, сообщает агентство «РИА Новости». По его словам, его вполне можно было бы расформировать, однако препятствием является позиция США.

«Самым простым и эффективным решением было бы прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров предположил, что американцы «неискренне» говорят о готовности обсуждать вопрос расформирования лагеря. «Видимо, в их понимании «Эр-Рукбан» — это повод для того, чтобы сохранять свое незаконное оккупационное присутствие на юге. Будем с этим бороться», — добавил он.

Министр также указал, что беженцы должны получить возможность вернуться в места постоянного проживания. «Большинство из них этого очень хочет», — сказал Лавров.

Лагерь «Эр-Рукбан» расположен на юго-востоке провинции Хомс и сейчас входит в 55-километровую зону ответственности американской военной базы в Эт-Танфе.