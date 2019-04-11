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Минобороны сообщило о гибели 235 детей в сирийском лагере аль-Холь

Катастрофическая ситуация сложилась в лагере аль-Холь на северо-востоке Сирии, где из-за отсутствия продуктов и лекарств погибли 235 детей. Об этом говорится в заявлении руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Виктор Купчишина, поступившем в распоряжение РБК.

«В лагере каждый день умирает от 10 до 20 человек. В том числе дети. Так, за последнюю неделю из-за нехватки лекарств, продуктов питания и нечеловеческих условий жизни в лагере погибло семеро детей», — сказал представитель Минобороны России.

Он отметил, Россия призывает международные организации принять меры для оказания помощи и облегчения страдания людей в лагере, который является одним одним из крупнейших в районах к востоку от Евфрата и на территории всей Сирии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал простой путь разрешения ситуации с лагерем беженцев «Эр-Рукбан» на юге Сирии. Однако, по словам министра, его судьба зависит от дальнейших действий США.

Теги: Сирия, лагерь, Дети, гибель
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