Россия и Сирия посоветовали США стать рыцарями и закрыть лагерь «Рукбан»

Россия и Сирия посоветовали США стать рыцарями и закрыть лагерь «Рукбан»

Москва и Дамаск вновь призвали власти США пересмотреть позицию по удерживанию жителей лагеря «Эр-Рукбан», посоветовав им закрыть лагерь для беженцев. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, поступившем в РБК.

«Мы в очередной раз призываем Соединенные Штаты пересмотреть свою позицию по отношению к сирийцам, безвинно страдающим в «Рукбане», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что Международный женский день — повод решить проблемы лагеря «Эр-Рукбан» посредством его расформирования и предоставления его жителям свободы.

«8 Марта — особая дата и превосходный повод для всех мужчин проявить самые лучшие качества, достойные настоящих рыцарей. В данном конкретном случае это может стать решением лагеря «Рукбан», — подчеркивается в заявлении.