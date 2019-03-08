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Война в Сирии ,  
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Россия и Сирия посоветовали США стать рыцарями и закрыть лагерь «Рукбан»

Москва и Дамаск вновь призвали власти США пересмотреть позицию по удерживанию жителей лагеря «Эр-Рукбан», посоветовав им закрыть лагерь для беженцев. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, поступившем в РБК.

«Мы в очередной раз призываем Соединенные Штаты пересмотреть свою позицию по отношению к сирийцам, безвинно страдающим в «Рукбане», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что Международный женский день — повод решить проблемы лагеря «Эр-Рукбан» посредством его расформирования и предоставления его жителям свободы.

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«8 Марта — особая дата и превосходный повод для всех мужчин проявить самые лучшие качества, достойные настоящих рыцарей. В данном конкретном случае это может стать решением лагеря «Рукбан», — подчеркивается в заявлении.

6 марта Россия и Сирия обвинили США в срыве операции по вывозу беженцев. По мнению Москвы и Дамаска, сирийские власти приняли необходимые для вывоза сирийских беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» меры, однако операцию не удалось осуществить из-за того, что американские военные не взяли на себя ответственность за безопасность.

Теги: Сирия, лагерь беженцев
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