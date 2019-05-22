Метро Москвы объяснило отказ выводить людей из вставших поездов по путям

Без специальной подготовки идти по путям небезопасно, расстояние до станции составляло больше километра, сообщил метрополитен

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Столичный метрополитен выбрал самый безопасный сценарий эвакуации пассажиров из составов, остановившихся во вторник вечером в тоннеле Большой кольцевой линии, говорится в поступившем в РБК сообщении подземки. Он заключался в том, что к остановившемуся поезду подъезжал другой, с его помощью пассажиров отправляли на станцию «Хорошевская».

«Вариант с ведением пассажиров по тоннелю был небезопасен. До ближайшей станции пришлось бы идти более километра по путям: без специальной подготовки это опасно», — заявили в метро.

Пока люди находились в остановившихся поездах, подземка включила вентиляцию в тоннеле на полную мощность, говорится в сообщении. На станции пассажиров ожидали медики, а сотрудники метро предлагали им воду.

Чтобы пассажиры смогли добраться до дома, было увеличено количество автобусов на шести маршрутах в столице, а также введен дополнительный маршрут, по которому ходили 20 автобусов. Проезд был бесплатным, также плата не взималась за проход на станцию «Полежаевская» (на нее можно перейти со станции «Хорошевская» Большой кольцевой линии).