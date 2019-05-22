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Матвиенко заявила о невмешательстве в ситуацию с редакцией «Коммерсантъ»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с увольнением журналистов «Коммерсанта», сообщает ТАСС.

«Я никогда никому не звонила, не давила. Это знают в сообществе журналистов, это знают руководители СМИ, они помогут подтвердить. Это не мой стиль, — сказала Мативенко. — Я не пользовалась телефонным правом и в данном случае».

Она добавила, что вмешательство в подобную ситуацию было бы бессмысленно и бесполезно. Матвиенко заметила, что подобным образом ведут себя истеричные люди, а она себя такой не считает.

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Увольнение сотрудников «Коммерсанта». Что важно знать

20 мая стало известно об увольнении спецкора газеты «Коммерсантъ» Ивана Сафронова и заместителя заведующего отделом политики Максима Иванова. По словам журналистов, это связано с их статьей о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда, вышедшей 17 апреля. По данным уволенных, претензии высказал акционер издательского дома Алишер Усманов.

Вслед за ними заявления об уходе написали журналисты отдела политики «Коммерсанта». Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин назвал такое поведение репортеров «давлением на руководство издательского дома». Желонкин заявил, что при выходе материала о Матвиенко были нарушены «редакционные стандарты ИД».

Позднее представитель Усманова заявил, что «акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов».

Теги: журналисты, «Коммерсантъ», увольнение, Валентина Матвиенко
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