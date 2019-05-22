Матвиенко заявила о невмешательстве в ситуацию с редакцией «Коммерсантъ»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с увольнением журналистов «Коммерсанта», сообщает ТАСС.

«Я никогда никому не звонила, не давила. Это знают в сообществе журналистов, это знают руководители СМИ, они помогут подтвердить. Это не мой стиль, — сказала Мативенко. — Я не пользовалась телефонным правом и в данном случае».

Она добавила, что вмешательство в подобную ситуацию было бы бессмысленно и бесполезно. Матвиенко заметила, что подобным образом ведут себя истеричные люди, а она себя такой не считает.