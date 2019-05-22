Коломойский поздравил Зеленского с вступлением в должность СМС-сообщением

Бизнесмен Игорь Коломойский, недавно вернувшийся на Украину, сообщил изданию «Украинская правда», что не встречался с президентом Владимиром Зеленским, но поздравил его со вступлением в должность, отправив СМС.

«Я поздравил его с победой на выборах и официальным вступлением в должность. Просто отправил СМС», — сказал Коломойский. По словам бизнесмена, встречаться с Зеленским не было смысла из-за большого количества журналистов и ненужных вопросов. «И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить», — отметил он.

Коломойский вернулся на Украину 16 мая. Он не был в стране с июня 2017 года, проживал в Швейцарии и Израиле. По словам бизнесмена, он вернулся по семейным обстоятельствам, его сын планирует подписать контракт с украинским баскетбольным клубом. «Я не приезжал потому, что я говорил, что вдруг случится так, что я не смогу выехать», — указал он.

Коломойский является владельцем телеканала «1+1», на котором выходят передачи основанной Зеленским студии «Квартал 95». В ходе президентской кампании он публично поддерживал Зеленского, а также заявлял о готовности помогать Зеленскому советами. Экс-президент Украины Петр Порошенко называл шоумена марионеткой Коломойского, бизнесмен в ответ назвал экс-главу государства своей марионеткой.