Коломойский объяснил решение вернуться на Украину

Вернувшийся спустя два года олигарх сказал, что не планирует встречаться с Зеленским. «Я не приезжал, потому что вдруг случится так, что я не смогу выехать», — отметил он

Игорь Коломойский (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что вернулся на Украину по семейным обстоятельствам, и добавил, что в ближайшие пять лет планирует оставаться в этой стране. Об этом он сказал корреспонденту украинского проекта «Схема» (его реализует телеканал «Первый» и украинская служба «Радио Свобода»). Видеозапись общения Коломойского с журналистом опубликована в Facebook этого проекта.

«У меня [это связано] с семейными обстоятельствами», — сказал бизнесмен в ответ на вопрос, не обусловлен ли его приезд победой Владимира Зеленского на президентских выборах. «У меня сын собирается подписать контракт с баскетбольным клубом из Украины», — добавил Коломойский (Григорий Коломойский играет в команде студенческой лиги NCAA в США. — РБК).

«Я не приезжал потому, что я говорил, что вдруг случится так, что я не смогу выехать», — также пояснил бизнесмен. Позже в интервью он заметил, что ничего противозаконного на территории Украины, США или ЕС не совершал.

На вопрос, планирует ли он встретиться с новым президентом, которого многие считают его человеком, Коломойский ответил отрицательно. Президентство Петра Порошенко олигарх оценил неоднозначно. «Ну, неоднозначно. Есть плюсы и минусы. Мы выстояли в войне с Россией при нем (…) При этом нас раздирали внутренние конфликты», — пояснил он.

Коломойский вернулся на Украину в ночь на четверг, 16 мая. Владелец группы «Приват» покинул страну в 2017 году, после того как правительство решило национализировать Приватбанк, а Коломойский был обвинен в выводе активов.

Возвращение бизнесмена на Украину накануне инаугурации Владимира Зеленского привлекло внимание еще и по той причине, что олигарх владеет телеканалом «1+1», на котором выходят передачи студии «Квартал 95». Одним из основателей студии является Зеленский. Бизнесмен публично поддерживал шоумена во время президентской кампании.