Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,41 -0,12 EUR Бирж. 71,91 -0,15 Brent 71,89 -0,69% USD Нал. 65,06 63,99 EUR Нал. 72,58 71,43 USD ЦБ 64,54 +0,05 EUR ЦБ 71,97 +0 EUR/USD 1,1161 -0,0004 BTC/USD Бирж. 7 960,00 +14,00 IMOEX 2 616,53 +1,75% RTSI 1 279,12 +1,82% DJIA 25 877,33 +0,77% Nasdaq 7 785,72 +1,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Alcoa $35 (+42,68%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,15%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Alcoa $35 (+42,68%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,15%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 64,54 (+0,05) Quote, 21 мая, 12:14
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 71,97 (0) Quote, 21 мая, 12:14
Зачем Зеленский начал срочную избирательную реформу Политика, 09:18 Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника» Политика, 09:14 Под Владимиром отменили режим контртеррористической операции Политика, 09:12 Никаких отговорок: почему вы боитесь открыть свой бизнес. Тест РБК и «Билайн» Бизнес, 09:01 России насчитали самые низкие зарубежные инвестиции на emerging markets Экономика, 09:00 Чего ждать сектору автомобильных грузоперевозок в России Pro, 09:00 Рекрутеры назвали вакансии батлера и няни самыми высокооплачиваемыми Общество, 08:53 Гендиректор Zetta назвал стоимость российского электромобиля Технологии и медиа, 08:52 Сколько зарабатывают риелторы — Ильдар Хусаинов о бизнесе и технологиях Недвижимость, 08:50  Нарышкин объяснил снижение взаимодействия с ЦРУ кризисом в США Политика, 08:48 Минэнерго назвало сроки поступления «чистой» нефти в Венгрию и Словакию Экономика, 08:35 Ту-134 выполнил последний пассажирский рейс в России Общество, 08:33 Саудовская Аравия договорилась покупать СПГ у компании из США Бизнес, 08:30 «Скажи что-нибудь на футбольном»: что такое пента-трик РБК и Футболер, 08:29
Политика ,  
0 
Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»

Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.

Объясняя призыв Зеленского к США ужесточить санкции против России, Богдан пояснил, что это связано с тем, что Москва не идет на переговоры об освобождении задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

«Для достижения цели приемлемы все доступные способы. Как мы знаем, есть два способа — кнута и пряника», — сказал глава администрации президента. Богдан пояснил, что Киев посылает «все сигналы» российским властям, но при этом готов к компромиссам.

Политика
Глава администрации Зеленского предложил референдум о диалоге с Россией

Ранее Богдан сообщил, что Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, соответствующее решение должен принять украинский народ.

20 мая Зеленский в ходе инаугурации заявил, что его первой задачей на посту президента является прекращение огня в Донбассе, а второй — «возвращение украинских территорий». По его словам, главным шагом для достижения мира станет возвращение украинских военнопленных. В Кремле заявили об отсутствии планов поздравлять Зеленского со вступлением в должность. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин поздравит Зеленского после первых успехов в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.

Теги: Владимир Зеленский, двусторонние отношения, внешняя политика
Материалы по теме
Зеленский попросил США ужесточить санкции против России
Политика
Зеленский назначил главу администрации президента
Политика
Зеленский назвал свою первую задачу на посту президента
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter