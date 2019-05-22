Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»

Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.

Объясняя призыв Зеленского к США ужесточить санкции против России, Богдан пояснил, что это связано с тем, что Москва не идет на переговоры об освобождении задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

«Для достижения цели приемлемы все доступные способы. Как мы знаем, есть два способа — кнута и пряника», — сказал глава администрации президента. Богдан пояснил, что Киев посылает «все сигналы» российским властям, но при этом готов к компромиссам.

Ранее Богдан сообщил, что Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, соответствующее решение должен принять украинский народ.