«Газпром» подтвердил расформирование департамента с бюджетом в ₽1 трлн

«Газпром» подтвердил вывод из штатного расписания департамента по управлению корпоративными затратами (№ 621), который отвечал за закупки и тендеры «Газпрома» и нескольких его «дочек». О планах «Газпрома» расформировать этот департамент ранее писал РБК.

«Принято решение исключить департамент № 621 из штатного расписания ПАО «Газпром», — говорится в сообщении на сайте компании.

Кроме того, пресс-служба «Газпрома» сообщила о создании четырех новых департаментов (№№ 644, 645, 646 и 647) на основе расформированного. О намерениях «Газпрома» разменять один департамент на несколько также писал РБК.

Руководителем департамента планирования инвестиционной деятельности (№ 644) назначен Александр Мазуров, ранее занимавший должность заместителя начальника департамента № 621.