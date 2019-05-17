Гендиректором компании «Газпром газомоторное топливо» стал Олег Мелёхин

Гендиректором дочерней компании «Газпрома» ООО «Газпром газомоторное топливо» вместо Михаила Лихачёва стал Олег Мелёхин, сообщается на сайте компании.

Мелёхин перешел на эту должность из департамента 308 «Газпрома», ответственного за транспортировку, подземное хранение и использование газа, где занимал должность заместителя начальника.

Работать в «Газпроме» он начал в 1999 году. Руководящие должности в дочерних компаниях занимал с 2007 по 2014 год.

Михаил Лихачёв занимал должность гендиректора «Газпром газомоторное топливо» с 2014 года. О причинах его отставки не сообщается.

Накануне «Газпром» сообщил об увеличении стоимости одной акции до 200,79 руб. Это рекордный показатель с 2012 года. По рыночной капитализации «Газпром» обошел «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, став второй компанией в России по этому показателю.

