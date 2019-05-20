«Газпром» нашел руководителя нового департамента с бюджетом 138 млрд руб.

Новый департамент «Газпрома», отвечающий за капитальный ремонт газопроводов, возглавит Сергей Скрынников. Он будет подчиняться зампреду правления Олегу Аксютину, курирующему инвестпрограмму

Сергей Скрынников (Фото: Газпром)

Новый департамент «Газпрома» № 645, отвечающий за капитальные ремонты с бюджетом около 138 млрд руб. в год, возглавит Сергей Скрынников, который ранее руководил департаментом № 338, в начале апреля выведенным за штат центрального аппарата компании. Об этом РБК рассказали два источника в компании.

Один из источников в «Газпроме» уточнил, что решение об этом назначении на прошлой неделе согласовал предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

По словам собеседников РБК, Скрынников будет подчиняться новому зампреду правления «Газпрома» Олегу Аксютину, который с начала апреля 2019 года курирует в компании инвестпрограмму, стратегию и проектную деятельность. Получив эту должность, Аксютин начал менять структуру работы с инвестпроектами «Газпрома», рассказывали источники РБК.

Операционные расходы «Газпрома» на ремонт, эксплуатацию и техническое обслуживание в 2018 году составили 137,8 млрд руб., сократившись на 17 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом, следует из годового отчета «Газпрома» по МСФО.