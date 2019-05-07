«Газпром» решил расформировать департамент закупок с бюджетом ₽1 трлн

Один из ключевых департаментов «Газпрома», курирующий закупки на более чем 1 трлн руб., будет расформирован. Это позволит убрать дублирующие функции, решил новый зампред правления монополии Олег Аксютин, отвечающий за инвестиции

Алексей Миллер (Фото: Михаил Киреев / РИА Новости)

Департамент на 1 трлн руб. выводят за штат

Заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин предложил главе компании Алексею Миллеру вывести из штатного расписания «Газпрома» департамент по управлению корпоративными затратами (№ 621), отвечающий за закупки и тендеры «Газпрома» и нескольких его «дочек». Об этом говорится в письме Аксютина Миллеру от 30 апреля, у РБК есть копия. Подлинность документа подтвердили источник в «Газпроме» и источник, близкий к компании. Вывод из штатного расписания — это фактически расформирование, сказал один из собеседников РБК.

«В целях исключения дублирующих и избыточных на текущем этапе функций, а также упорядочения и разделения сфер ответственности курируемых мною подразделений целесообразно провести <...> функциональные изменения», — пишет Аксютин, который более десяти лет был членом правления «Газпрома», а 1 апреля 2019 года был назначен зампредом правления, курирующим инвестпрограмму. Тогда же в «Газпроме» прошли другие крупные перестановки: новыми кураторами экспорта и внутреннего рынка были назначены Елена Бурмистрова и Виталий Маркелов.

Аксютин предложил вывести 621-й департамент из центрального аппарата, переведя большую часть его функций и сотрудников в другие департаменты, которые он теперь будет курировать. Так, стратегическое управление закупочной деятельностью группы «Газпром», в том числе нормативно-методологическое обеспечение и сопровождение закупочной деятельности, а также контроль закупочной деятельности, «сконцентрировать в одном подразделении (департамент № 646), исключая наделение его смежными или не связанными с основными задачами функциями», — говорится в письме. В штате нового департамента № 646, который будет подчиняться Аксютину, должно быть 89 человек, следует из документа. В 621-м департаменте работает около 200 человек, сказал РБК источник, близкий к «Газпрому».