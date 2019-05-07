«Газпром» решил расформировать департамент закупок с бюджетом ₽1 трлн

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,18 -0,05 EUR Бирж. 73,06 -0,01 Brent 71,13 +0,41% USD Нал. 65,76 64,76 EUR Нал. 73,69 72,61 USD ЦБ 65,34 +0,70 EUR ЦБ 73,11 +0,80 EUR/USD 1,1209 +0,0012 BTC/USD Бирж. 6 229,60 +199,60 IMOEX 2 579,60 -0,01% RTSI 1 246,61 +0,08% DJIA 26 438,48 -0,25% Nasdaq 8 123,29 -0,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Pfizer $48 (+15,63%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Pfizer $48 (+15,63%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 65,34 (+0,7) Quote, 06 мая, 12:16
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 73,11 (+0,8) Quote, 06 мая, 12:16
Как дыхание может ускорить обмен веществ и быстрее расходовать калории Спецпроект РБК PINK, 10:05 Как покупатели наказывают торговые центры за роковые ошибки Pro, 10:00 Ethereum подорожал на 10% за сутки: почему растет криптовалюта Крипто, 09:59 СМИ узнали о подозрениях против турецкой фирмы из-за ввоза нефти в Сирию Экономика, 09:48 В Тихом океане нашли части «черного ящика» пропавшего F-35А ВВС Японии Общество, 09:45 Эволюция рекламы: какие технологии вы еще точно не используете в бизнесе РБК и МегаФон, 09:42 «Мосгортранс» организовал бесплатные автобусы до кладбищ на Радоницу Общество, 09:21 Закрытый судом театр «У Никитских ворот» объявил о возобновлении работы Общество, 09:19 В центре Вишневского сообщили о динамике пострадавших в катастрофе SSJ100 Общество, 09:14 Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 09:10 «Газпром» решил расформировать департамент закупок с бюджетом ₽1 трлн Бизнес, 09:04 Разобрали по кирпичику: что ждет мировой рынок строительства в 2019 году Pro, 09:00 Писавшие об убийствах рохинджа репортеры Reuters вышли из тюрьмы в Мьянме Общество, 08:50 Могерини заявила о необходимости решить ситуацию в Венесуэле мирным путем Политика, 08:48
Бизнес ,  
0 
«Газпром» решил расформировать департамент закупок с бюджетом ₽1 трлн
Один из ключевых департаментов «Газпрома», курирующий закупки на более чем 1 трлн руб., будет расформирован. Это позволит убрать дублирующие функции, решил новый зампред правления монополии Олег Аксютин, отвечающий за инвестиции
Алексей Миллер (Фото: Михаил Киреев / РИА Новости)

Департамент на 1 трлн руб. выводят за штат

Заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин предложил главе компании Алексею Миллеру вывести из штатного расписания «Газпрома» департамент по управлению корпоративными затратами (№ 621), отвечающий за закупки и тендеры «Газпрома» и нескольких его «дочек». Об этом говорится в письме Аксютина Миллеру от 30 апреля, у РБК есть копия. Подлинность документа подтвердили источник в «Газпроме» и источник, близкий к компании. Вывод из штатного расписания — это фактически расформирование, сказал один из собеседников РБК.

«В целях исключения дублирующих и избыточных на текущем этапе функций, а также упорядочения и разделения сфер ответственности курируемых мною подразделений целесообразно провести <...> функциональные изменения», — пишет Аксютин, который более десяти лет был членом правления «Газпрома», а 1 апреля 2019 года был назначен зампредом правления, курирующим инвестпрограмму. Тогда же в «Газпроме» прошли другие крупные перестановки: новыми кураторами экспорта и внутреннего рынка были назначены Елена Бурмистрова и Виталий Маркелов.

Аксютин предложил вывести 621-й департамент из центрального аппарата, переведя большую часть его функций и сотрудников в другие департаменты, которые он теперь будет курировать. Так, стратегическое управление закупочной деятельностью группы «Газпром», в том числе нормативно-методологическое обеспечение и сопровождение закупочной деятельности, а также контроль закупочной деятельности, «сконцентрировать в одном подразделении (департамент № 646), исключая наделение его смежными или не связанными с основными задачами функциями», — говорится в письме. В штате нового департамента № 646, который будет подчиняться Аксютину, должно быть 89 человек, следует из документа. В 621-м департаменте работает около 200 человек, сказал РБК источник, близкий к «Газпрому».

Бизнес
Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании

Два источника в «Газпроме» сообщили РБК, что Миллер уже одобрил предложение Аксютина. Но о соответствующих решениях может быть объявлено не ранее окончания майских праздников — после прохождения необходимых корпоративных процедур, указывает один из них. Официальный представитель главы «Газпрома» Сергей Куприянов отказался от комментариев.

На долю закупок «Газпрома» (без учета дочерних и зависимых структур) в 2018 году пришлось более 469 млрд руб., следует из отчета Минфина по мониторингу исполнения закона «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юрлиц». А две его ключевые «дочки» («Газпром межрегионгаз» и «Газпром экспорт») разместили заказы еще на 607,3 млрд и 438,7 млрд руб. соответственно.

Новый куратор инвестпрограммы

Департаментом по управлению конкурентными затратами с 2010 года руководил Михаил Сироткин. В 2012 году подразделение было переименовано в департамент по управлению корпоративными затратами, а затем еще дважды — в департамент № 121 в 2015 году и департамент № 621 в апреле 2019 года. Но его основные функции не менялись: он курировал закупки и тендеры.

Бизнес
В «Газпроме» предложили изменить управление инвестициями на ₽1,3 трлн

Сироткин работает в «Газпроме» почти 20 лет (с 2001 года) и считается давним соратником Миллера. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «философия» и с 2000 года работал в корпоративном блоке «Морской порт Санкт-Петербург», где в эти же годы работал будущий глава монополии. В 2001 году вслед за Миллером он пришел в «Газпром» и продвинулся с должности замначальника юридического департамента до руководителя закупок, а также гендиректора «Газпром закупки».

После расформирования департамента № 621 Сироткин вряд ли уйдет из «Газпрома». Вероятно, его переведут в другую структуру компании, сказали РБК несколько собеседников в монополии.

Источник, близкий к «Газпрому», связывает предстоящее расформирование 621-го департамента с желанием перераспределить функциональные обязанности Сироткина между несколькими другими структурами. «Один человек не может решать так много вопросов, если это касается распределения бюджетов», — полагает собеседник РБК. Аксютин, получивший повышение в начале апреле, наоборот, укрепляет свои позиции. Ему поручено курировать вопросы стратегического развития, долгосрочного планирования, проектирования, формирования и контроля инвестпрограммы и закупочной деятельности «Газпрома». Инвестпрограмма «Газпрома» на 2019 год составляет более 1,3 трлн руб. По его инициативе в «Газпроме» проходит масштабная реорганизация, под его кураторство попадет минимум три ключевых департамента, которые будут ставить задачи единому техническому заказчику — ООО «Газпром инвест».

Бизнес
Миллер вывел из правления «Газпрома» своего ближайшего соратника

«Мне нечего пока прокомментировать», — сказал РБК Куприянов, отвечая на вопрос о кадровых решениях в отношении Михаила Сироткина после расформирования департамента.

Руководитель общественной организации «Стопкартель» Александр Кулаков полагает, что департамент закупок может быть упразднен из-за того, что сами тендеры в монополии могут «носить формальный характер». Он напоминает, что неоднократно жаловался в ФАС, Генпрокуратуру и другие инстанции на условия закупок труб большого диаметра в «Газпроме», но компания не поменяла процедуру работы с подрядчиками. Учитывая, что компания готовит реформу управления инвестпроектами, согласно которой внутри появится единый заказчик «Газпром инвест» и единый подрядчик «Газстройпром», сама процедура конкурсов изживет себя, ведь все закупки такого рода, по сути, будут происходить внутри самого «Газпрома» и зависимых от него структур, отмечает Кулаков.

Переход «Газпрома» к модели единого подрядчика должен снизить объем тендеров, организованных головной компанией и связанных с капитальным строительством, подтверждает старший директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. При переходе на новую структуру решение расформировать департамент, отвечающий за закупки и тендеры, кажется логичным с точки зрения бизнес-процессов, добавляет он.

Автор: Людмила Подобедова
При участии: Тимофей Дзядко, Алина Фадеева
Теги: ПАО Газпром, кадровые изменения, реорганизация
Материалы по теме
В «Газпроме» предложили изменить управление инвестициями на ₽1,3 трлн
Бизнес
«Газпром» забрал программу газификации регионов у «Межрегионгаза»
Бизнес
«Газпром» готовит масштабные сокращения в центральном аппарате
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter