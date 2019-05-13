Миллер одобрил реорганизацию системы закупок «Газпрома»

В ходе корпоративной реорганизации «Газпрома» вместо одного департамента, курирующего закупки на более чем 1 трлн руб., создадут три новых. Их функционал будет расширен, а численность сотрудников увеличится вдвое

Алексей Миллер (Фото: Михаил Метцель / ТАСС​)

Новые кураторы закупок на 1 трлн руб.

Вместо департамента корпоративных затрат (№621) «Газпрома», который курировал тендеры и закупки на более 1 трлн руб., по инициативе недавно назначенного заместителя председателя правления концерна Олега Аксютина создаются три новых (№644, 646 и 647). Это следует из двух его писем на имя предправления Алексея Миллера. У РБК есть копии обоих документов, их подлинность подтвердили два менеджера «Газпрома».

На письмах стоит виза Миллера от 30 апреля: «Согласен». Все три новых департамента будет курировать Аксютин. Сейчас он возглавляет только департамент проектной деятельности и дочернюю структуру South Stream Transport B.V., которая отвечает за реализацию проекта «Турецкий поток», сообщается на сайте «Газпрома».

Представитель «Газпрома» отказался комментировать кадровые назначения и процесс создания департаментов в компании.

Аксютин, который более десяти лет был членом правления «Газпрома», 1 апреля 2019 года назначен зампредом правления, курирующим инвестпрограмму, стратегию и проектную деятельность. С этого момента он начал менять структуру работы с инвестпроектами «Газпрома», рассказывали источники РБК.