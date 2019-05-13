Миллер одобрил реорганизацию системы закупок «Газпрома»

Новый зампред предложил вывести департамент №621 из центрального аппарата, переведя большинство его функций и сотрудников в другие департаменты, следует из письма Аксютина Миллеру от 30 апреля. До реформы в этом подразделении работали 196 человек, рассказал РБК бывший сотрудник «Газпрома», а возглавлял его Михаил Сироткин, работающий в «Газпроме» почти 20 лет. Согласно сайту компании Сироткин еще числится руководителем этого департамента и главой «дочки» монополии «Газпром закупки». Источники РБК говорят, что его переведут на другую работу в одной из структур или внутри «Газпрома».
Как следует из писем Аксютина, с которыми ознакомился РБК, в три новых департамента трудоустроят вдвое больше сотрудников, чем работали в департаменте Сироткина, — более 400 человек, в том числе более 200 будут переведены из других структур монополии, говорят источники РБК в «Газпроме». Но и задачи департаментов будут расширены: к закупочной деятельности и планированию инвестпрограммы добавятся планирование и контроль капстроительства, а также ведомственная экспертиза проектов. Департаменты возглавят три заместители Сироткина.
Инвестпрограмма «Газпрома» на 2019 год составляет более 1,3 трлн руб. На долю закупок концерна (без учета дочерних и зависимых структур) в 2018 году пришлось более 469 млрд руб., следует из отчета Минфина по мониторингу исполнения закона «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юрлиц». А две его ключевые «дочки» — «Газпром межрегионгаз» и «Газпром экспорт» разместили заказы еще на 607,3 млрд и 438,7 млрд руб. соответственно.
В начале апреля стало известно, что три департамента «Газпрома» выведены за штат: №333 (капитальное строительство), 336 (проектная деятельность) и 338 (капитальный ремонт). Сейчас там проводится реорганизация: сотрудники перераспределяются на действующие и создаваемые департаменты, говорят два менеджера концерна. Всего в «Газпроме» сейчас 17 департаментов, следует из данных его сайта.
Олег Аксютин
(Фото: Илья Питалев / РИА Новости)
Чем займутся новые департаменты
Самым крупным из новых департаментов должен стать №644 (планирование инвестиционной деятельности). Он объединит часть функций бывшего департамента капитального строительства и департамента корпоративных затрат: Аксютин попросил у главы «Газпрома» трудоустроить туда 225 человек. Новое подразделение будет курировать планирование и контроль капстроительства «Газпрома» и его «дочек», а также стоимость проектно-изыскательской деятельности. Этот департамент будет отвечать за транспортную инфраструктуру компании, от автотранспорта до корпоративной авиации. По словам двух сотрудников компании, в конце апреля Миллер назначил его главой одного из заместителей Сироткина по департаменту №621 — Александра Мазурова.
Еще один департамент (№646) будет отвечать за стратегическое управление закупочной деятельностью группы «Газпром», нормативно-методологическое обеспечение, сопровождение и контроль. В штате подразделения должно быть 89 человек, следует из письма Аксютина на имя Миллера. Топ-менеджер попросил назначить его главой Наталью Чекалину, еще одного заместителя Сироткина. Это назначение Миллер также согласовал, следует из его визы на письме. Третий новый департамент (№647) будет отвечать за ведомственную экспертизу проектов и управление ценовыми параметрами инвестпроектов, там будут работать 97 человек, его также должен возглавить еще один заместитель Сироткина — Николай Ткаченко, следует из письма Аксютина, на котором стоит согласие Миллера.