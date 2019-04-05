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Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Бизнес ,  
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СМИ узнали о планах азербайджанской SOCAR купить НПЗ в России
Антипинский НПЗ, который является крупнейшим активом группы New Stream Дмитрия Мазурова, может в скором времени перейти под контроль компании из Азербайджана
Фото: ZUMA / ТАСС

О том, что SOCAR принципиально договорилась о приобретении Антипинского НПЗ, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По ее данным, сделка может быть закрыта в течение года. Под контроль азербайджанцев таким образом перейдут добыточные активы New Stream — Могутовское, части Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений в Оренбургской области.

Помимо структур Дмитрия Мазурова часть акций Антипинского НПЗ принадлежит однокурснику Владимира Путина Николаю Егорову, который ранее уже искал возможность выхода из актива. При этом, как сообщает «Коммерсантъ», SOCAR готова забрать Антипинский НПЗ вместе с долгом $3 млрд, заплатив акционерам «символическую сумму». При этом возможен вариант, при котором у Мазурова в итоге окажется миноритарная доля.

Причины продажи Антипинского НПЗ заключаются в накопившихся финансовых проблемах. В органы управления New Stream пришлось ввести менеджеров Сбербанка (основной кредитор группы), которые и стали искать покупателей. Помимо SOCAR на актив претендовала и российская  нефтяная компания ЛУКОЙЛ, но в ее руководстве посчитали Антипинский НПЗ слишком дорогим, учитывая имеющийся долг.

В New Stream и Сбербанке от комментариев отказались. В SOCAR заявили, что инвестиционного решения по месторождениям в России нет.

У New Stream под управлением есть и Афипский НПЗ, контролирующая доля в котором принадлежит структурам Владимира Когана. По данным «Коммерсанта», переговоры о судьбе этого предприятия ведут Герман Греф и владелец «Русснефти» Михаил Гуцериев «в режиме секретности».
Автор: Артем Филипенок
Теги: Азербайджан
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